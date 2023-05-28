نيابة عن الفيصل.. "بن جلوي" يشهد حفلًا دوليًا للتايكوندو بمرور نصف قرن في باكو

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية حفل الاتحاد الدولي للتايكوندو بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور شونغوان شو ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري الذي أقيم في مركز حيدر علييف بجمهورية أذربيجان التي تحتضن منافسات بطولة العالم للتايكوندو للكبار، التي انطلقت منافساتها اليوم الأحد، بمشاركة المنتخب السعودي.
يذكر أن العلاقة بين الاتحادين السعودي والتايكوندو تمتد لأكثر من 47 عامًا شهدت العديد من الإنجازات السعودية في هذه الرياضة، أبرزها حصول اللاعب إبراهيم جعفر على الميدالية البرونزية "الاستعراضية" في أولمبياد سيئول 1988م، عقبها حصول اللاعب محمد السويق على ذهبية العالم للناشئين 2017م، ثم الإنجاز الأول للسيدات بحصول اللاعبة دنيا أبوطالب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو 2022م، وفي العام نفسه نال الاتحاد السعودي للتايكوندو جائزة أفضل اتحاد في العالم التي قدمها الاتحاد الدولي للعبة .