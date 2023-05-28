نيابة عن الفيصل.. "بن جلوي" يشهد حفلًا دوليًا للتايكوندو بمرور نصف قرن في باكو

يذكر أن العلاقة بين الاتحادين السعودي والتايكوندو تمتد لأكثر من 47 عامًا شهدت العديد من الإنجازات السعودية في هذه الرياضة، أبرزها حصول اللاعب إبراهيم جعفر على الميدالية البرونزية "الاستعراضية" في أولمبياد سيئول 1988م، عقبها حصول اللاعب محمد السويق على ذهبية العالم للناشئين 2017م، ثم الإنجاز الأول للسيدات بحصول اللاعبة دنيا أبوطالب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو 2022م، وفي العام نفسه نال الاتحاد السعودي للتايكوندو جائزة أفضل اتحاد في العالم التي قدمها الاتحاد الدولي للعبة .