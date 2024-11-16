نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يفتتح عمومية الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وأضاف: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا كبيراً، ارتفعت من خلاله نسبة ممارسة الرياضة في المملكة إلى قرابة 50%، مقارنة بـ 13% فقط في عام 2015م. ونسعى من خلال هذه الجهود لبناء مجتمع أكثر حيوية، واستضافة المزيد من الفعاليات الدولية المرموقة، مما جعل المملكة مركزاً عالمياً للرياضة، حيث تمكنا حتى الآن من استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي، مستقطبين أكثر من 100 مليون زائر من عشاق الرياضة والسياحة والترفيه من جميع أنحاء العالم.