نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يفتتح عمومية الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

نيابة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم السبت، الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والتي ترأسها الدكتور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بتواجد ناصر الدغيثر، رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، و104 أعضاء اتحادات من دول العالم، وذلك في قاعة فندق هيلتون جارد ان الرياض – المركز المالي –.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الأمريكي روبرت ستول بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بـ 53 صوتاً، بعد منافسة مع المصري شريف العريان الذي حصل على 48 صوتًا، وتأتي رئاسة الاتحاد الدولي من قبل الأمريكي روبرت ستول خلفًا للدكتور كلاوس شورمان، الذي استمرت رئاسته 30 عاماً.
وألقى الأمير فهد بن جلوي في بداية الكونجرس الدولي، كلمة رحب فيها بالحضور في عاصمة الحركة الرياضية الحديثة حول العالم، المملكة العربية السعودية، وقال: تمثل استضافة هذا الحدث المرموق مؤشراً هاماً في مسيرتنا الرياضية، حيث تجسد التزامنا الاستراتيجي برؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدعم سخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وإشراف عرابها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأضاف: "شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا كبيراً، ارتفعت من خلاله نسبة ممارسة الرياضة في المملكة إلى قرابة 50%، مقارنة بـ 13% فقط في عام 2015م. ونسعى من خلال هذه الجهود لبناء مجتمع أكثر حيوية، واستضافة المزيد من الفعاليات الدولية المرموقة، مما جعل المملكة مركزاً عالمياً للرياضة، حيث تمكنا حتى الآن من استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي، مستقطبين أكثر من 100 مليون زائر من عشاق الرياضة والسياحة والترفيه من جميع أنحاء العالم.