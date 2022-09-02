إسبانيا تجهِّز منتخبات السعودية والإكوادور وأمريكا لمونديال قطر

تستعد منتخبات السعودية والإكوادور والولايات المتحدة للمشاركة في مونديال قطر، من خلال إقامة معسكرات في مركز "بيناتار أرينا" الرياضي الإسباني، خلال سبتمبر الجاري.
وستخوض هذه المنتخبات مباريات ودية على ملعب إنريكي روكا في مورسيا.
وأفاد مركز بيناتار أرينا بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار المجمع الرياضي الواقع في مدينة سان بيدرو ديل بيناتار؛ لإقامة معسكره استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2022.
وسيستغل المنتخب السعودي فترة إقامته في إسبانيا لخوض مباراتين دوليتين أمام منتخبَي الإكوادور والولايات المتحدة يومَي 23 و27 الشهر الجاري.
وسيعود المنتخب الإكوادوري، بقيادة جوستافو ألفارو، إلى مورسيا لخوض واحدة من آخر مبارياته قبل انطلاق البطولة.
ومن جهته، سيزور المنتخب الأمريكي بيناتار أرينا للمرة الأولى، وستكون المباراة التي سيلعبها في مورسيا هي الأخيرة قبل نهائيات المونديال.
ويواصل بيناتار أرينا ترسيخ مكانته، بوصفه واحدًا من وجهات كرة القدم الدولية، ويتم تقديمه كمقر فرعي محتمل لاستضافة كأس العالم 2030.