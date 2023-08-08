"خيسوس": الهلال يملك خبرة حسم البطولات.. و"الحمدان" يؤكد: هدفنا بلوغ النهائي

من جانبه قال مهاجم الأزرق، عبدالله الحمدان: "نأمل أن نقدم مباراة تليق بالهلال والشباب، هدفنا الوصول للنهائي وتحقيق البطولة، فأمنية كل لاعب التواجد في مثل هذه المباريات القوية، كونها مباراة ديربي محلي ونصف نهائي في البطولة العربية، وسأسعى في مباراة الغد إلى مساعدة زملائي في الفريق والوصول للنهائي".