"خيسوس": الهلال يملك خبرة حسم البطولات.. و"الحمدان" يؤكد: هدفنا بلوغ النهائي

أوضح "خيسوس"، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن فريقه يتطور من مباراة لأخرى، وتركيزه حالياً ينصب على الوصول للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يملك فريقاً حاسماً في المراحل النهائية من البطولات .
وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصف نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية أمام الشباب: "نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد أن تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا في المسابقة، وهدفنا الوصول كطرف أول للنهائي".
وأضاف: "نعلم قوة خط دفاع الشباب، الذي يملك لاعبين متميزين، وتركيزنا حاليًا ينصب نحو تطور فريقنا وتجاوز مباراة الغد، نخوض مساء اليوم مراننا الأخير، وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية ".
واختتم"خيسوس": "تطور نتائج الفريق في مراحل الحسم يدل على أن الفريق يتصاعد مستواه تدريجيًا، ونملك فريقاً اعتاد على البطولات والتواجد في مراحل حسمها".
من جانبه قال مهاجم الأزرق، عبدالله الحمدان: "نأمل أن نقدم مباراة تليق بالهلال والشباب، هدفنا الوصول للنهائي وتحقيق البطولة، فأمنية كل لاعب التواجد في مثل هذه المباريات القوية، كونها مباراة ديربي محلي ونصف نهائي في البطولة العربية، وسأسعى في مباراة الغد إلى مساعدة زملائي في الفريق والوصول للنهائي".