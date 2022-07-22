كأس العرب للشباب: الأردن يواجه اليمن.. وموريتانيا مع العراق

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.