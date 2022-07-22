كأس العرب للشباب: الأردن يواجه اليمن.. وموريتانيا مع العراق
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي منتخب الأردن منتخب اليمن في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل منتخب الأردن مع منتخب الإمارات بنتيجة 1-1، بينما يستهل منتخب اليمن مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.
وعلى ملعب نادي ضمك يلتقي منتخب موريتانيا منتخب العراق ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وهي الجولة التي يغيب عنها المنتخب السعودي.
ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط؛ وذلك بعد فوزه في الجولة الافتتاحية بهدفين دون رد أمام منتخب موريتانيا، بينما يستهل منتخب العراق مشواره من الجولة الثانية.