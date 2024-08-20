"ويسلي سنايدر" منبهرٌ بكأس العالم للرياضات الإلكترونية وبالتطور الهائل الذي تشهده السعودية

وأضاف: "لقد كانت لديّ بعض التوقعات قبل وصولي، لكن ما رأيته فاق التوقعات، الأمر جنوني! فالمكان والمرافق الموجودة هنا مذهلة، وكمحبٍّ كبيرٍ للألعاب أنا مهتمٌّ للغاية بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وواثقٌ من نمو هذه الصناعة بشكل هائل بفضل الأحداث الرائعة على غرار كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ويبدو أن الرياضات الإلكترونية هي المستقبل حقًّا".