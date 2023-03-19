المكسيكي "سيرخيو بيريس" يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الأحد المركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جدة، متقدمًا على زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الخامس عشر.
وحقق بيريس، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، علمًا بأنه حقق باكورة انتصاراته مع فريق رايسينغ بوينت على حلبة الصخير البحرينية عام 2020.
وجاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي بعد افتتاح الموسم في البحرين.
وأحرز جورج راسل المركز الرابع أمام زميله لويس هاميلتون وثنائي فيراري، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.
بينما أكمل إستيبان أوكون وبيير غاسلي وكيفن ماغنوسن ترتيب المراكز العشرة الأولى.