المكسيكي "سيرخيو بيريس" يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الأحد المركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جدة، متقدمًا على زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الخامس عشر.