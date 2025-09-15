دوري أبطال آسيا للنخبة: الوقت القاتل يمنح الوحدة الإماراتي الفوز على حساب الاتحاد السعودي

أخفق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في المحافظة على تقدمه بالشوط الأول، لينقاد للهزيمة في الأنفاس الأخيرة أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.