دوري أبطال آسيا للنخبة: الوقت القاتل يمنح الوحدة الإماراتي الفوز على حساب الاتحاد السعودي

أخفق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في المحافظة على تقدمه بالشوط الأول، لينقاد للهزيمة في الأنفاس الأخيرة أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
كان التكافؤ عنوان البداية في الشوط الأول، لكن مع مرور الوقت ظهرت أفضلية الوحدة الذي كان الأكثر وصولاً إلى مرمى الضيوف، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الاتحاد بعد طرد مدافعه مهند الشنقيطي بالبطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 36 إثر تدخل عنيف.
ورغم النقص، نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عبر جملة فنية مميزة أنهاها محترفه الهولندي ستيفن بيرجوين بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، عجز حارس الوحدة زايد الحمادي عن التصدي لها لتعانق شباكه عند الدقيقة 21.
ومع بداية الشوط الثاني، اندفع الوحدة سريعاً بحثاً عن التعادل، ليتمكن لاعبه كايو من معادلة الكفة عند الدقيقة 61 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة في شباك الحارس رايكوفيتش.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، ظهر اللاعب تاديتش ليخطف هدف الانتصار الثمين لأصحاب الضيافة في الدقيقة (90+7)، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس وأودعها الشباك.