التكنولوجيا الألمانية تتعثر.. انتقادات سوء التنظيم تطال يورو 2024

وعلى الرغم من حفل الافتتاح البسيط جداً وغير المبهر، الذي شابه بعض الأخطاء التنظيمية، ولم يكن على المستوى المأمول والمعروف للبطولات الكبرى، وبشكل لا يليق بأهم بطولة كروية في القارة العجوز، إلا أن المنتقدين لم يعيروا انتباههم أيضاً إلى ذلك، بل إلى مشاكل تنظيمية أخرى أكثر أهمية.