في الجولة الـ13 من دوري روشن.. الفيحاء يضرب الرائد برباعية

كسب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مستضيفه الرائد بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول حفل بأربعة أهداف، لكل فريق هدفين. وجاء هدفا الرائد عن طريق محمد فوزير و"ميتريتا" عند الدقيقتَين (الـ36، الـ43)، فيما أحرز هدفي الفيحاء "فيكتور رويز" و "ميلان بافكوف" عند الدقيقتَين (الـ41، الـ43).
وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة الـ54، أنقذ حارس الفيحاء "فلاديمير" مرماه من كرة خطرة، سددها لاعب الرائد فوزير.
وعند الدقيقة الـ87 أضاف "ريكاردو ريلر" الهدف الثالث للفيحاء برأسية رائعة، وأنهى "باولينهو" آمال الرائد للعودة للمباراة بهدف رابع للفيحاء بعد مراوغة المدافع والحارس معًا في الوقت بدلاً من الضائع (4+90)، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث التي وضعت الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، فيما بقي الرائد في المركز الـ11 برصيد 16نقطة.