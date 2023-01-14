في الجولة الـ13 من دوري روشن.. الفيحاء يضرب الرائد برباعية

وعند الدقيقة الـ87 أضاف "ريكاردو ريلر" الهدف الثالث للفيحاء برأسية رائعة، وأنهى "باولينهو" آمال الرائد للعودة للمباراة بهدف رابع للفيحاء بعد مراوغة المدافع والحارس معًا في الوقت بدلاً من الضائع (4+90)، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث التي وضعت الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، فيما بقي الرائد في المركز الـ11 برصيد 16نقطة.