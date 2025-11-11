"إنه لاعب مذهل والعمل معه كان رائعًا".. تاليسكا يكشف كواليس تجربته مع كريستيانو رونالدو في النصر

تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فنربخشة التركي حاليًا والنصر السعودي سابقًا، عن تجربته المميزة في اللعب إلى جانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجده مع "العالمي".
وفي مقابلة خاصة مع موقع "Lance" البرازيلي، استعاد تاليسكا ذكرياته مع النجم البرتغالي، قائلًا:
"في الحقيقة، كان شريكي داخل وخارج الملعب. الأمر بدا غريبًا في البداية، وكنت أمزح مع زملائي بشأن ذلك، لكنه لاعب مذهل، والعمل معه كان رائعًا بحق."
وأضاف النجم البرازيلي: "كريستيانو هو أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم، إلى جانبه الظاهرة رونالدو نازاريو. بالنسبة لي، كلاهما من اللاعبين الاستثنائيين الذين غيّروا مفهوم الهجوم في اللعبة."
كما تحدث تاليسكا عن أكثر ما لفت انتباهه في عادات رونالدو اليومية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي وشرب السوائل، موضحًا: "حتى إذا وُضعت أمامه المشروبات الغازية، لا يتضايق، لكنه ببساطة لا يشربها. يحرص دائمًا على شرب الماء والعصائر الطبيعية فقط، ويبتعد تمامًا عن الكوكاكولا."
وختم النجم البرازيلي حديثه قائلًا: "العمل مع كريستيانو كان تجربة خيالية. لقد ساعدني كثيرًا على المستوى المهني، وغير طريقة تفكيري في كرة القدم. إنها تجربة لا تُنسى."