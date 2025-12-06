الأردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثلاثية في مرمى الكويت

ضمِن منتخب الأردن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الكويت 3-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025.