الأردن يتأهل لربع نهائي كأس العرب بثلاثية في مرمى الكويت

ضمِن منتخب الأردن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الكويت 3-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025.
افتتح محمد أبو طه باب التسجيل لمنتخب الأردن من ركلة حرة في الدقيقة 17، وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49.
وقلّص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، وعزّز علي علوان تقدم الأردن بإحرازه الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ويُلتقى في وقت لاحق اليوم، ضمن الجولة والمجموعة ذاتها، منتخب مصر مع نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل.
ورفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد الكويت عند نقطة واحدة، حصدها بتعادله 1-1 مع مصر في الجولة الأولى.