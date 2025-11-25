الهلال يستعيد صدارة "نخبة آسيا" برباعية في شباك الشرطة العراقي

استعاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" بعد فوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بقيادة الحكم العماني قاسم الحاتمي.