الهلال يستعيد صدارة "نخبة آسيا" برباعية في شباك الشرطة العراقي

استعاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" بعد فوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بقيادة الحكم العماني قاسم الحاتمي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، سجله ليوناردو في الدقيقة 44 من كرة رأسية أسكنها شباك الحارس حسن أحمد.
وفي الشوط الثاني، خسر الشرطة خدمات لاعبه أحمد يحيى بعد تلقيه بطاقة حمراء عند الدقيقة 60، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
وعند الدقيقة 63 عزز سافيتش النتيجة للهلال برأسية جميلة، قبل أن يعود ليوناردو مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.
واختتم كانسيلو رباعية الهلال بهدف رائع بمجهود فردي في الدقيقة 90+3.
وبهذه النتيجة، استعاد الهلال صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 15 نقطة متأهلاً إلى دور الـ16، فيما بقي الشرطة العراقي بنقطة واحدة في المركز الحادي عشر.
وقبل انطلاق المباراة، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد هدية تذكارية لحارس الفريق المغربي ياسين بونو بعد حصوله على جائزة أفضل حارس أفريقي لعام 2025.
وشارك الحارس "تيو" أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم.
شهدت المواجهة حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد، الذي دوّن ملاحظاته استعدادًا لمشاركة الأخضر في كأس العرب 2025 في قطر.