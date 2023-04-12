للمشاركة في البطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يغادر إلى المكسيك

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء إلى جمهورية المكسيك للمشاركة في بطولة ACAPULCO الدولية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل.
وتأتي مشاركة (أخضر الشاطئية) في البطولة بعد الدعوة التي تلقاها من الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في البطولة الدولية التي ستشهد مشاركة منتخبات المكسيك (المستضيف) وأمريكا وكولومبيا .
يذكر بأن (أخضر الشاطئية) يحتل الترتيب 29 عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية الذي أصدره مؤخرًا عن الربع الأول لعام 2023.