للمشاركة في البطولة الدولية.. أخضر الشاطئية يغادر إلى المكسيك

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء إلى جمهورية المكسيك للمشاركة في بطولة ACAPULCO الدولية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل.