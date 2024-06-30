في دور الـ16 من "يورو 2024" أمام سلوفينيا.. "كريستيانو رونالدو" يسعى للذهاب بعيدًا مع البرتغال

تُستكمل اليوم الاثنين منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، التي تحتضنها ألمانيا هذه الأيام، وذلك بمواجهتين لا تقبلان أنصاف الحلول.
فعلى ملعب "مركور شبيل" يتجدد الموعد مع القمة التي تجمع منتخب فرنسا بنظيره البلجيكي في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
قمة منتظرة تجمع وصيف العالم 2022، بقيادة النجم الفرنسي "مبابي"، بالبلجيكي "دي بروين" ورفاقه، في لقاء يُتوقع أن يكون مثيرًا حتى صفارة النهاية.
وفي اللقاء الثاني، وعلى ملعب "دوتش بانك بارك"، يواجه منتخب البرتغال نظيره السلوفيني في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" لقيادة منتخب بلاده البرتغال إلى أبعد دور ممكن، وإن كان هدفه الأول بلوغ النهائي الأخير له في مسيرته.