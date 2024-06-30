في دور الـ16 من "يورو 2024" أمام سلوفينيا.. "كريستيانو رونالدو" يسعى للذهاب بعيدًا مع البرتغال

قمة منتظرة تجمع وصيف العالم 2022، بقيادة النجم الفرنسي "مبابي"، بالبلجيكي "دي بروين" ورفاقه، في لقاء يُتوقع أن يكون مثيرًا حتى صفارة النهاية.