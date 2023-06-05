الأخضر تحت 17 عامًا يواصل تدريباته في معسكر ماليزيا استعداداً لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.