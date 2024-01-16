رالي داكار السعودية 2024: معاناة "العطية" مع المشكلات الميكانيكية تستمر.. وصراع فرنسي إسباني على صدارة السيارات

وعزز الفرنسي كزافييه من مركزه في صدارة الترتيب العام، وبفارق 28 دقيقة و16 ثانيةً عن الأمريكية سارة برايس التي صعدت للمركز الثاني، فيما حل السويسري جيروم دي ساديلير ثالثًا، بفارق 31 دقيقة و10 ثوانٍ، كما صعد السائق السعودي ياسر بن سعيدان إلى المركز الرابع بفارق ساعة و3 دقائق و14 ثانيةً عن المتصدر.