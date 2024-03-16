رياضة

المنتخب السعودي يُدشِّن معسكر الرياض استعدادًا للقاءَي طاجيكستان

ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027
المنتخب السعودي يُدشِّن معسكر الرياض استعدادًا للقاءَي طاجيكستان

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد في مقر معسكرهم في العاصمة "الرياض" استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.

وسيجري الأخضر مساء اليوم الأحد حصة تدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة الـ45: 8 مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

المغادرة

وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر صباح يوم الخامس والعشرين من شهر مارس "الجاري" إلى جمهورية طاجيكستان عبر مطار الملك خالد الدولي استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان.

قائمة الأخضر

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني "روبرتو مانشيني" ضم (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

المجموعة السابعة

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات (الأردن، طاجيكستان وباكستان).

ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ست نقاط بعد فوزه على منتخبَي باكستان والأردن.

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

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