وزارة الرياضة تشارك في واحة الإعلام.. بالتزامن مع استضافة المملكة لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

ويستعرض جناح وزارة الرياضة المشاريع التطويرية، والاستراتيجيات الرياضية، والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، والتي تنبثق من رؤية السعودية 2030، إلى جانب إبراز ملف الاستضافات العالمية، والتي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، والحصول على حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، إضافة إلى الأثر من استضافة الفعاليات الرياضية العالمية على أرض المملكة.