خطوة تفصله عن اللقب العربي.. "أخضر الطائرة تحت 17 سنة" يتجاوز الأردن ويواجه ليبيا

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة سلسلة انتصاراته دون أي خسارة في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة بعد فوزه على مستضيف البطولة الأردن بنتيجة 3/ 0، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمّان.