خطوة تفصله عن اللقب العربي.. "أخضر الطائرة تحت 17 سنة" يتجاوز الأردن ويواجه ليبيا

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة سلسلة انتصاراته دون أي خسارة في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة بعد فوزه على مستضيف البطولة الأردن بنتيجة 3/ 0، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدّم لاعبو المنتخب السعودي مستوى رائعًا خلال مجريات اللقاء، وتميزوا بالضربات القوية الساحقة، وحائط الصد القوي؛ ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 14 نقطة.
وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، اللاعبين على الفوز، ومواصلة حصد النقاط والمستويات الجيدة، وطالبهم بتحقيق الخطوة الأخيرة بمواصلة الانتصارات من خلال الفوز على ليبيا.
وتُختتم غدًا الخميس منافسات البطولة. وسيواجه الأخضر السعودي نظيره منتخب ليبيا عند الساعة الرابعة مساء في منافسة قوية بين المنتخبين. ويحتاج الأخضر للفوز لتحقيق لقب البطولة.
وتقام في اليوم نفسه مباراتان؛ إذ يتقابل منتخبا الكويت وقطر في المباراة الأولى عند الساعة الثالثة، والعراق والأردن عند الساعة السابعة.