الخلود يضم مدافع الهلال محمد جحفلي

وانضم محمد جحفلي لصفوف الهلال مطلع عام 2015 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من صفوف فريق الفيصلي، ودافع عن ألوانه في 218 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع خمسة، طبقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.