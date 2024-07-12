رياضة

الخلود يضم مدافع الهلال محمد جحفلي

الخلود يضم مدافع الهلال محمد جحفلي

أعلنت إدارة نادي الخلود، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي للمحترفين، ضم المدافع محمد جحفلي، لاعب الهلال السابق؛ لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الجديد للموسم الرياضي 2024/ 2025.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه: "أنهت إدارة النادي اتفاقها الرسمي مع اللاعب محمد جحفلي؛ لتمثيل صفوف الفريق في دوري روشن للمحترفين للموسم 2024/ 2025".

وكان نادي الهلال قد أعلن مطلع شهر يوليو الجاري رحيل المدافع محمد جحفلي بعد نهاية عقده مع الفريق، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في صفوفه.

وانضم محمد جحفلي لصفوف الهلال مطلع عام 2015 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من صفوف فريق الفيصلي، ودافع عن ألوانه في 218 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع خمسة، طبقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

نادي الخلود
محمد جحفلي

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