بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. الاتحاد السعودي يدشن أكاديمية كرة القدم في مخيم الزعتري

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة المسؤولية الاجتماعية، أكاديمية كرة القدم للأطفال في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عضو مجلس الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر، والأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية ماجد آل صاحب، وأعضاء اللجنة، وبمشاركة 60 طفلاً من أبناء المخيم.
جاء ذلك بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وبحث وفد الاتحاد السعودي مع المنظمات المتخصصة في مجال الرياضة في مخيم الزعتري إمكانية تطوير رياضة كرة القدم في المخيم وإنشاء دوري رياضي بين قطاعات المخيم، وتأهيل 25 مدربًا وإعدادهم للحصول على شهادة التدريب فئة C بعد تجاوزهم للدورة السابقة التي قدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر مايو الماضي وحصولهم على شهادة تدريب فئة D وذلك عن طريق مدربين سعوديين.
من جانب آخر قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر الشكر الجزيل لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لسائر أنشطة الاتحاد السعودي.
كما قدم النصر الشكر لمساعد المشرف العام لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي على الدور الكبير الذي يقوم به المركز.