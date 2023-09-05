بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. الاتحاد السعودي يدشن أكاديمية كرة القدم في مخيم الزعتري

وبحث وفد الاتحاد السعودي مع المنظمات المتخصصة في مجال الرياضة في مخيم الزعتري إمكانية تطوير رياضة كرة القدم في المخيم وإنشاء دوري رياضي بين قطاعات المخيم، وتأهيل 25 مدربًا وإعدادهم للحصول على شهادة التدريب فئة C بعد تجاوزهم للدورة السابقة التي قدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر مايو الماضي وحصولهم على شهادة تدريب فئة D وذلك عن طريق مدربين سعوديين.