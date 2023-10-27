أليسون لي تُحطِّم رقمَين قياسيَّين وتتصدَّر منافسات الأفراد.. وفريقا سيجاندا وبرونتي يتشاركان صدارة منافسات الفِرق

وعبّرت لجين عن سعادتها بالمشاركة في البطولة إلى جانب نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم، وقالت: "شعور لا يوصف. من الرائع أن ألتقي كارلوتا، وأن ألعب معها في الفريق نفسه؛ فهي من أفضل لاعبات العالم، وشاهدتها مؤخرًا وهي تشارك في كأس سولهايم، وما قامت به كان مذهلاً بالفعل. فخورة بمشاركتي في البطولة. إنها خطوة إضافية في كسبي المزيد من الخبرات، والتعرف بشكل أكبر على ما ينتظرني في الجولات العالمية في يوم ما".