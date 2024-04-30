تعرّف على قائمة "كلاسيكو" الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك

كشف مدربا الهلال والاتحاد عن القائمة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة الكلاسيكو المنتظر هذا الموسم، حينما يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.
وأعلن البرتغالي "جورج جيسوس" المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة التي سيشارك بها في مباراة الليلة، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على آل بليهي، ياسر الشهراني.
الوسط: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري.
الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، وميشايل.
في المقابل اختار الأرجنتيني "مارسيلو غاياردو" مدرب الاتحاد، التشكيلة التي سيواجه بها ضيفه، وجاءت على النحو التالي:
عبدالله المعيوف "حراسة المرمى"، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش، فواز الصقور، عوض الناشري، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي، أحمد الغامدي، عبد الرزاق حمد الله.