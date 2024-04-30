تعرّف على قائمة "كلاسيكو" الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك

كشف مدربا الهلال والاتحاد عن القائمة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة الكلاسيكو المنتظر هذا الموسم، حينما يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.