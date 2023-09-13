غدًا في البطولة الدولية.. أخضر الصالات يواجه البرازيل

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الخميس، مبارياته في البطولة الدولية لكرة قدم الصالات، وذلك بملاقاة منتخب البرازيل (المستضيف) على صالة أرينا في سوروكابا التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري.
وأنهى أخضر الصالات، اليوم الأربعاء، تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي ستحتضن مباريات البطولة تحت قيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج وطّبق الخطة التي سيلعب بها المباراة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل مساحة الصالة.
وتأتي مشاركة أخضر الصالات في بطولة البرازيل الدولية استعدادًا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستُقام في مدينة الدمام في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.
يُذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات أوقعت أخضر الصالات في المجموعة B بجانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو.