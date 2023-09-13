غدًا في البطولة الدولية.. أخضر الصالات يواجه البرازيل

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الخميس، مبارياته في البطولة الدولية لكرة قدم الصالات، وذلك بملاقاة منتخب البرازيل (المستضيف) على صالة أرينا في سوروكابا التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري.