"خوسيلو" على رادار الاتحاد و"رافينها" يقترب من "الهلال" ومحادثات جادة بين "الأهلي" و"غرينوود"

كشف "خوسيه فيليكس دياز" رئيس تحرير صحيفة "ماركا"، عن آخر تطورات تعاقدات الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال "دياز" في تصريحات تليفزيونية في برنامج "دورينا غير": "تبحث إدارة الاتحاد خلال هذه الفترة، عن إمكانية ضم خوسيلو نجم ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة".
وأكد أن وجهة البرازيلي رافينها المقبلة ستكون لنادي الهلال؛ موضحًا أن إدارة برشلونة ترغب في بيع عقد اللاعب بسبب الأزمات المالية، ومن أجل إجراء تغييرات في الفريق بالموسم المقبل".
وتابع رئيس تحرير الماركا: "هناك محادثات جادة بين مسؤولي النادي الأهلي ومايسون غرينوود؛ لضمه إلى صفوف الفريق الموسم القادم".
وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول سيكون لديه فرصة كبيرة للانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل، وأعتقد أن اللاعب المصري سيوافق على الرحيل إلى السعودية، والأمر سيصبح أسهل بعد رحيل المدرب كلوب عن الفريق.
وشدد خوسيه على أن الإسباني فيرناندو هيرو سينضم إلى النصر كمدير رياضي بعد اتصال رونالدو به، كما ذكر أن النجم البرتغالي تَواصل مع كاسيميرو، وأكد له أن النصر بحاجة إليه".
وأتم الصحفي الإسباني حديثه: "المدرب بوتشيتينو أقرب لتولي قيادة نادي الاتحاد من أليغري بالموسم القادم، ومورينيو لم يتواجد في السعودية للزيارة فقط؛ بل بهدف التدريب في الدوري السعودي".