"خوسيلو" على رادار الاتحاد و"رافينها" يقترب من "الهلال" ومحادثات جادة بين "الأهلي" و"غرينوود"

وشدد خوسيه على أن الإسباني فيرناندو هيرو سينضم إلى ‎النصر كمدير رياضي بعد اتصال ‎رونالدو به، كما ذكر أن النجم البرتغالي تَواصل مع كاسيميرو، وأكد له ‎أن النصر بحاجة ‎إليه".