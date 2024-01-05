"الشباب" ينوي شراء عقد المغربي رومان سايس بشكل نهائي من "السد" القطري

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، والذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2024، يقترب من مغادرة الفريق، إذ أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني، على اتصال متقدم مع فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.