بجائزة قدرها 300 ألف ريال.. النسخة الأولى من كأس "عبدالله بن جلوي" تنطلق السبت

تتنافس أفراس الثلاث سنوات مساء السبت المقبل على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، للفوز بجائزة النسخة الأولى من كأس الأمير عبدالله بن جلوي والتي تقدر قيمتها بـ300 ألف ريال، وينظمها نادي سباقات الخيل.
وتُقام البطولة تقديرًا لمكانة الأمير الراحل ومساهمته في توحيد المملكة مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله-، في ختام فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات؛ والتي تشتمل كذلك على كأس إمارة الجوف، وكأس وزارة الثقافة، فيما تُقام كأس اليابان "الفئة الثالثة" مساء الجمعة.
ويأتي سباق كأس الأمير عبدالله بن جلوي على مسافة 1400م، وتميل كفة الترشيحات مع الأمهار "سموكي كوارترز"، و"جمانة الريم"، و"مزيونة".
تعد كأس اليابان من أولى جوائز الفئة الثالثة في الميدان السعودي، والتي أقرت بعد زيارة الملك عبدالله - رحمه الله - لليابان عندما كان وليًا للعهد في أواخر القرن الماضي.
ويُقام سباق مماثل في اليابان في شهر أكتوبر من كل عام باسم المملكة تجسيدًا للعلاقات الطيبة بين البلدين.
ويأتي سباق هذا العام في شوط مفتوح الدرجات للأفراس 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، وقيمة الجائزة 165 ألف ريال، وأبرز الأفراس المرشحة للفوز: "أسراج"، "أفالينا"، "مرعدة"، "بطولات".
تمثل هذه الكأس أولى الجوائز الكبرى في أمسية السبت، وتجمع خيل الـ4 سنوات فأكثر على المسافة الأطول 2400م.
ويتنافس في هذا الشوط 20 رأسًا من أبرزها: "هيشان"، "الجماني"، "لاتين"، "مبداك".
وفي الشوط العاشر ستكون خيل الأربع سنوات فأكثر حاضرة بكامل استعدادها لخوض التحدي للظفر بكأس وزارة الثقافة.
وتعد الوزارة إحدى الجهات المشاركة بفاعلية مع نادي سباقات الخيل في تنظيم كأس السعودية العالمي.
ويُقام السباق على مسافة 1600م، ومن بين المرشحين للفوز "مونشوكس"، "توليدو"، "ايشان انجل"، "ستراوث".