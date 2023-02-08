بجائزة قدرها 300 ألف ريال.. النسخة الأولى من كأس "عبدالله بن جلوي" تنطلق السبت

وتُقام البطولة تقديرًا لمكانة الأمير الراحل ومساهمته في توحيد المملكة مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله-، في ختام فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات؛ والتي تشتمل كذلك على كأس إمارة الجوف، وكأس وزارة الثقافة، فيما تُقام كأس اليابان "الفئة الثالثة" مساء الجمعة.