في الوقت القاتل.. "الرياض" يخطف تعادلًا بطعم الفوز أمام الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني رادي.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ الكبير للأهلي في منطقة المناورة "الوسط" ومحاولات الثلاثي فراس البريكان وإيفان توني وفرانك كيسييه، إلا أنها باءت بالفشل وسط تماسك دفاع الرياض وتألق الحارس ميلان بوريان.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 48، تصدى حارس الرياض ميلان لرأسية مهاجم الأهلي فراس البريكان ببراعة، قبل أن تتصدى عارضة المرمى لتسديدة مدافع الأهلي روجر إيبانيز في الدقيقة 65.
وفي الوقت القاتل (90+1) تحصل البديل صالح أبو الشامات على ركلة جزاء للأهلي نفذها إيفان توني بنجاح، ليحرز الهدف الأول لأصحاب الأرض.
غير أن الرياض أدرك التعادل في الدقيقة (90+11) عن طريق توزي من ركلة جزاء أيضًا.
وشهدت الدقيقة (90+12) خروج مدافع الأهلي زياد الجهني بالبطاقة الحمراء، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الرياض إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.