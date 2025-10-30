في الوقت القاتل.. "الرياض" يخطف تعادلًا بطعم الفوز أمام الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (الخميس) على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني رادي.