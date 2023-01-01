"الاتحاد السعودي" يختتم جولة المجموعات لأندية التايكوندو

وفي درجة "الناشئين" حصل على لقبها فريق الوحدة، وحل أبها ثانيًا، والاتحاد ثالثًا، أما درجة "البراعم" فحقق الاتحاد -الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه- اللقب بعد منافسة شرسة مع وصيفه، ومنافسه التاريخي الوحدة، فيما حل "الصقور" ثالثًا.