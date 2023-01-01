"الاتحاد السعودي" يختتم جولة المجموعات لأندية التايكوندو

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو، اليوم الأحد، جولة المجموعات لأندية التايكوندو، بعد الانتهاء من بطولة المجموعة الثالثة لجميع الدرجات على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة.
جاء ذلك بمشاركة 334 لاعبًا يمثلون 17 ناديًا من جميع مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك، وبمشاركة أولى من ناديي "الاتحاد" و"حبونا".
وفاز فريق الوحدة بكأس الدرجة الأولى، وجاء أبها وصيفًا، فيما حل الاتحاد ثالثًا.
وفي منافسات الشباب، انتزع "فرسان أبها" كأس المركز الأول بفارق كبير عن الوصيف الوحدة، فيما عاد فريق حراء للمنافسة من جديد بعد حصوله على المركز الثالث.
وفي درجة "الناشئين" حصل على لقبها فريق الوحدة، وحل أبها ثانيًا، والاتحاد ثالثًا، أما درجة "البراعم" فحقق الاتحاد -الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه- اللقب بعد منافسة شرسة مع وصيفه، ومنافسه التاريخي الوحدة، فيما حل "الصقور" ثالثًا.
وقد توّج الأبطال، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن نوح قاضي، بحضور مندوب فرع وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة هاني المطرفي، ومندوب فرع الوزارة بمنطقة جازان حسين خبراني.
كما وجّه "القاضي" شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد شداد بن طالع العمري، على تشريفه افتتاح بطولة المجموعة الثالثة والالتقاء بالبراعم، وحثهم على مواصلة الجهد.
وأثنى على ما قدّمه منسوبو نادي الوحدة خلال استضافتهم لهذه البطولة، وبارك لهم في الوقت ذاته صدارتهم جولة المجموعات بـ 12 نقطة.