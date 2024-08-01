دورة الألعاب الأولمبية باريس : قفز الحواجز ينهي مشاركته بالفرق ويستعد للفردي.. وتولو يدشن المشاركة غدًا

أنهى المنتخب السعودي لقفز الحواجز، مشاركته في مسابقة الفرق المختلطة، التي جرت منافساتها اليوم الخميس على ميدان قصر فرساي، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وحل الأخضر، في المركز التاسع عشر لجدول الترتيب العام للفرق، بزمن 167.65 ثانية بمجموع 28 خطأ، بالإضافة إلى عدم مشاركة الفارس رمزي الدهامي في الجولة الثالثة.
وكان الفارس عبدالرحمن الراجحي قد أنهى الجولة الأولى بثمانية أخطاء، ثم تبعه زميله الفارس خالد المبطي بـ8 أخطاء و12 خطأ بسبب تجاوز الزمن، بمجموع 20 خطأ.
ويستكمل الأخضر، مشاركته بالدورة، بوجوده في منافسات فردي المختلط، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.
حالت إصابة حصان الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي مساء أمس الأربعاء دون مشاركة صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، والذي كان من المنتظر أن يشارك أساسيًا في منافسات الفرق المختلطة التي أُقيمت اليوم.
وبعد إجراء الفحوص اللازمة على عدة مراحل، تبيّن حاجة الحصان إلى فترة علاجية مطولة وهو ما حرم الشربتلي من المنافسة في أولمبياد باريس.
حضر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء وأمناء اللجان الأولمبية الخليجية، ومسؤولي اللجان الأولمبية في مختلف دول العالم.
وسبق حفل الاستقبال، اجتماع ودي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي اللجان الأولمبية الخليجية، نوقش فيه المشاركة الرياضية الخليجية في الأولمبياد، وعدد من الجوانب المتعلقة بالنشاط الأولمبي الخليجي.
حضر الحفل، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الرامي محمد داوود تولو، مشاركة أم الألعاب السعودية، عندما يشارك في منافسات رمي الجلة في اليوم الثاني لمسابقة ألعاب القوى بالدورة الأولمبية، المقامة على ميدان استاد فرنسا (دو فرانس)، عند التاسعة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت المملكة، الثامنة بتوقيت فرنسا.
ويأتي الرقم الشخصي لتولو، الذي يوجد في التصفية الثانية للمسابقة، والتي تضم إلى جانبه 14 راميًا، من مجموع 31 راميًا، في المركز العاشر في جدول الأرقام الشخصية للرماة الـ14 في مجموعته، والسادس في جدول ترتيب الموسم الحالي لذات الرماة.
كشف الجهاز الطبي لفريق السعودية المشارك، عن تعرض لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى هبة مالم، إلى إصابة في مشط القدم خلال تدريبها الأخير أمس الأربعاء، وهو ما سيحول دون مشاركتها في التصفيات الأولية لسباق الـ100م فئة السيدات المزمع إقامته غدًا الجمعة.