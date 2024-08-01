دورة الألعاب الأولمبية باريس : قفز الحواجز ينهي مشاركته بالفرق ويستعد للفردي.. وتولو يدشن المشاركة غدًا

ويأتي الرقم الشخصي لتولو، الذي يوجد في التصفية الثانية للمسابقة، والتي تضم إلى جانبه 14 راميًا، من مجموع 31 راميًا، في المركز العاشر في جدول الأرقام الشخصية للرماة الـ14 في مجموعته، والسادس في جدول ترتيب الموسم الحالي لذات الرماة.