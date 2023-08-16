بمشاركة 8 فرق.. 13 أكتوبر انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات

كما قرّر الاتحادُ السعودي إقامةَ دوري الدرجة الأولى بمشاركة 30 فريقًا سيتمّ توزيعها على 6 مناطق، على أن ينطلق الدوري في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقيًّا، فيما سيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب، والتي تقام بين المتأهّلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، بينما يهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.