اتحاد التجديف يدشن برنامجًا لتعليم التجديف للأعمار من 10 إلى 17 عامًا

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد التجديف يوسف جليدان أن البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد لزيادة قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب وتطويرها، مبينًا أن البداية من الجبيل، وسيصلون إلى مناطق أخرى في المملكة خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني للبرنامج.