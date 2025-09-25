"بلان" يؤكد: "بنزيما" جاهز لقمة الاتحاد والنصر

وأوضح بلان في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن إعداد الفريق جاء بشكل مميز بعد مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين حصلوا على راحة، فيما شارك آخرون، قبل أن يكتمل عقد الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم.