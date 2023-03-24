لأوّل مرة في تاريخه.. أخضر السيدات يصنع التاريخ ويدخل تصنيف الفيفا

دخل المنتخبُ السعودي للسيدات، اليوم الجمعة، رسميًّا؛ تصنيفَ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد أقلّ من عامين على تأسيسه، بعد تحقيق نتائج متميزة ونمو سريع خلال الفترة الماضية.
ومنذ تأسيسه عام 2021 خاض المنتخب السعودي للسيدات 9 مباريات، وتوّج بلقب أول بطولة ودّيّة للسيدات تستضيفها المملكة في مطلع العام الحالي؛ الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي ليتمكّن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، ياسر المسحل: إن ما حقّقته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط؛ يعدّ إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تعدّ تتويجًا لاستثمارات واهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، في السنوات الأخيرة، ومتابعة سمو وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان: إن المنتخب الوطني للسيدات يواصل صناعة التاريخ بدخوله في تصنيف الفيفا في فترة وجيزة وبمستوى مميز، كما أثنت على العمل الرائع الذي يقوم به الطاقم الفني والإداري للمنتخب، وأكدت على أهمية مضاعفة الجهود في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.