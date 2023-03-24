لأوّل مرة في تاريخه.. أخضر السيدات يصنع التاريخ ويدخل تصنيف الفيفا

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، ياسر المسحل: إن ما حقّقته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط؛ يعدّ إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تعدّ تتويجًا لاستثمارات واهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، في السنوات الأخيرة، ومتابعة سمو وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم.