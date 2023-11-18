سباق ثنائي.. الأهلي والاتفاق يخططان للتعاقد مع "توماس بارتي"

كشف الصحفي التركي، "أكرم كونور"، عن اهتمام ناديي الأهلي والاتفاق السعوديين بالتعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي بحسابه الشخصي في منصة "إكس" فإن مسؤولي الأهلي والاتفاق يخططان للتحرك مرة أخرى لمحاولة الحصول على خدمات اللاعب الغاني.
وكانت قد ذكرت تقارير سابقة أن توماس بارتي الذي ينتهي عقده في يونيو 2025، يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي، لضمه في يناير القادم .
وسبق أن أبدى النادي الأهلي اهتمامه بلاعب آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الاستغناء عن خدمات بارتي.
يلعب توماس بارتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.