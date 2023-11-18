سباق ثنائي.. الأهلي والاتفاق يخططان للتعاقد مع "توماس بارتي"

يلعب توماس بارتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.