"سعود بن المعتصم" يختتم استعداداته لمنافسات الكارتنج.. ضمن الألعاب السعودية 2022

وكان "المعتصم" قد شارك في طابور العرض الخاص باللاعبين المشاركين خلال حفل افتتاح الدورة، الجمعة الماضي، حيث أعرب عن فخره بإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير في المملكة، مؤكداً أن الدعم السخي واللا محدود من قبل القيادة الرشيدة هو المحرك الأساسي للارتقاء بالقطاع الرياضي السعودي، ويشكل حافزاً للرياضيين لتحقيق التميز الرياضي ورفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل الدولية، مشدداً على أهمية الألعاب السعودية في تعزيز الرياضة في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المزيد من الرياضيين على ممارستها ما يصب في مصلحة الرياضة السعودية بشكل عام.