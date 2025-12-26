كأس أمم إفريقيا: مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

بات المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب 2025، بعدما تغلب على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الإفريقية.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، من ركلة جزاء حصل عليها نجم ليفربول وسجلها بنفسه، ليقود منتخب مصر إلى تحقيق الفوز.
ولعب المنتخب المصري الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين، بعد تلقي اللاعب محمد هاني البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط من انتصارين، وضعته في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.