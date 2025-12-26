كأس أمم إفريقيا: مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

بات المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب 2025، بعدما تغلب على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الإفريقية.