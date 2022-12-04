بمشاركة 32 فريقًا.. بولندا تتغلّب على صربيا وتتوّج بكأس مشجعي المونديال

فيما أشاد حارس مرمى فريق صربيا بوغدان سوكولوفيتش، بإتاحة الفرصة أمام المشجعين من جميع الدول للمشاركة في كأس العالم، للتعرف على ثقافات متنوعة، والالتقاء بآخرين من بلدان عديدة في أجواء استثنائية. وقال: "أرى أن قطر نجحت في الارتقاء بمعايير تنظيم كأس العالم إلى مستويات بعيدة؛ مما سيصعّب من مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم، ولقد استمتعنا حقًّا ببطولة رائعة".