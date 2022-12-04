بمشاركة 32 فريقًا.. بولندا تتغلّب على صربيا وتتوّج بكأس مشجعي المونديال

اختُتمت في الدوحة منافسات كأس المشجعين، بمشاركة 32 فريقًا من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بفوز فريق بولندا باللقب، بعد تغلبه على فريق صربيا في نهائي أوروبي للبطولة التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ضمن أنشطتها للتفاعل مع المشجعين، خلال النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي.
واستضاف منافسات البطولة مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، وتواصلت المباريات على مدى أربعة أيام من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بنظام كرة القدم الخماسية، وضمت الفرق مواطني الدول التي تمثلها، وجرى توزيعها على ثماني مجموعات، تشكّلت من ذات الدول المتنافسة منتخباتها في المونديال.
وجرت منافسات البطولة على غرار مراحل مباريات كأس العالم، بداية بدور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.
وتمكّن فريق بولندا من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه على صربيا بأربعة أهداف نظيفة، ليشهد المسرح الرئيس لمهرجان الفيفا للمشجعين تتويج بولندا بالكأس، بحضور أسطورتَيْ كرة القدم، وسفيري إرث قطر: البرازيلي كافو، والهولندي رونالد دي بور.
وأعرب قائد الفريق البولندي "أدريان داليك"، عقب رفعه كأس البطولة وسط حضور آلاف المشجعين؛ عن سعادته بالفوز، مؤكدًا قوة البطولة رغم أنها للمشجعين؛ كونها ضمّت مشجعين قدموا مستويات مميزة في فنون كرة القدم.
فيما أشاد حارس مرمى فريق صربيا بوغدان سوكولوفيتش، بإتاحة الفرصة أمام المشجعين من جميع الدول للمشاركة في كأس العالم، للتعرف على ثقافات متنوعة، والالتقاء بآخرين من بلدان عديدة في أجواء استثنائية. وقال: "أرى أن قطر نجحت في الارتقاء بمعايير تنظيم كأس العالم إلى مستويات بعيدة؛ مما سيصعّب من مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم، ولقد استمتعنا حقًّا ببطولة رائعة".
بدورها قالت مديرة التفاعل مع المشجعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث سامانتا سيفا: "يلعب المشجعون الدور الأساسي في نجاح استضافة أول نسخة من كأس العالم في المنطقة، مشيرةً إلى أن البطولة التي شارك بها 32 فريقًا تزامنًا مع استضافة قطر لكأس العالم؛ أسهمت في خلق أجواء رائعة جمعت المشجعين من أنحاء العالم تحت راية الشغف المشترك بكرة القدم.