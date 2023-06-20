ستيفن جيرارد يرد على عرض تدريب الاتفاق

كشف ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من تدريب نادي الاتفاق السعودي في الفترة المقبلة.
وقرر ستيفن جيرارد عدم قبول عرض للتدريب في السعودية بعد تقارير أفادت بأن قائد ليفربول السابق كان يفكر في قيادة "الاتفاق" الموسم المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقال قائد منتخب إنجلترا السابق للمحطة الرابعة التلفزيونية "دعيت هناك للنظر في عرض محتمل، وهو ما فعلته. كنت أحلل ذلك على مدار اليومين الماضيين. لكن لن أقبل هذا العرض".
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الاتفاق رصدت 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، على أن يكون نجم ليفربول السابق مسؤولاً عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
يشار أن المدرب البالغ عمره 43 عاماً قاد رينجرز إلى لقبه الأول في الدوري الأسكتلندي الممتاز منذ 10 سنوات عام 2021 قبل أن يغادر إلى أستون فيلا حيث أقيل في أكتوبر الماضي.
وأنهى الاتفاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في المركز السابع الموسم الماضي، بعد أن جمع 37 نقطة من 10 انتصارات و7 تعادلات مقابل 13 هزيمة.