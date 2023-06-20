ستيفن جيرارد يرد على عرض تدريب الاتفاق

وقال قائد منتخب إنجلترا السابق للمحطة الرابعة التلفزيونية "دعيت هناك للنظر في عرض محتمل، وهو ما فعلته. كنت أحلل ذلك على مدار اليومين الماضيين. لكن لن أقبل هذا العرض".