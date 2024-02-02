الخليج يُتوج بكأس سوبر اليد السعودي

مع بداية الشوط الثاني استعاد الخليج زمام المبادرة وعادل النتيجة، ثم تقدم في فترات من الشوط، قبل أن يعود لاعبو النور مجدداً لأجواء المباراة، وسط حماس كبير من جمهور الفريقين في صالة وزارة الرياضة، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (27-27)، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 5 دقائق.