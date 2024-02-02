الخليج يُتوج بكأس سوبر اليد السعودي

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل آل نمر فريق الخليج بكأس السوبر السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2023-2024م، بعد فوزه على النور بنتيجة (31-30)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 02 فبراير 2024م، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
جاءت المباراة قوية وحماسية من جانب كلا الفريقين منذ بدايتها، تقدم الخليج حتى منتصف الشوط الأول، ثم عاد النور وفرض أسلوبه لينهي الشوط لصالحه بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة (16-13).
مع بداية الشوط الثاني استعاد الخليج زمام المبادرة وعادل النتيجة، ثم تقدم في فترات من الشوط، قبل أن يعود لاعبو النور مجدداً لأجواء المباراة، وسط حماس كبير من جمهور الفريقين في صالة وزارة الرياضة، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (27-27)، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 5 دقائق.
استمرت الندية بين الفريقين في الشوط الإضافي الأول، وحسمه الخليج لصالحه بنتيجة (31-29).
شهدت دقائق الشوط الإضافي الثاني قمة الندية والإثارة بين الفريقين، وفي الأخير تمكن الخليج من الفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة (31-30)، ليتوج بلقب كأس السوبر للمرة الثانية توالياً.
حظيت المباراة بحضور جماهيري كبير لكلا الفريقين، وسط تفاعل مع أحداث المباراة في ظل الحماس الكبير والمستوى الفني المرتفع للاعبي الفريقين.