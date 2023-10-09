هدف نجم النصر "أوتافيو" الأجمل في الجولة التاسعة من دوري روشن

فاز هدف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب النصر بجائزة الهدف الأجمل في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
و حصل هدف النجم البرتغالي على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم الاثنين.
ونال هدف" أتافيو " على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (238٬762 صوتاً) بنسبة وصلت إلى 60،8% من الأصوات، متقدماً على هدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مباراة الديربي أمام الاتحاد والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 33،8%من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الفتح دجانيني تافاريس بمرمى الاتفاق بالمرتبة الثالثة بـ 5،3 % من الأصوات.