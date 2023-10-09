هدف نجم النصر "أوتافيو" الأجمل في الجولة التاسعة من دوري روشن

ونال هدف" أتافيو " على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (238٬762 صوتاً) بنسبة وصلت إلى 60،8% من الأصوات، متقدماً على هدف الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي في مباراة الديربي أمام الاتحاد والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 33،8%من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الفتح دجانيني تافاريس بمرمى الاتفاق بالمرتبة الثالثة بـ 5،3 % من الأصوات.