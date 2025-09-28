بطولة السعودية تويوتا 2025.. "العطاري" يحسم صدارة الترتيب العام و"قباني" ثانياً و"بن خنين" ثالثاً

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025م، والتي استضافتها مواقف الجنادرية في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ودعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي "جميل لرياضة المحركات"، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وفي ختام المنافسات، توّج عمار العمرو، الرئيس التنفيذي لإدارة التسويق والتواصل في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير يعكس الزخم المتصاعد لرياضة المحركات في المملكة.
وشهدت هذه الجولة مشاركة 87 متسابقًا ومتسابقة يمثلون نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، توزعوا على عشر فئات تنافسية، بالإضافة إلى فئة مخصصة للسيدات، ما أضفى طابعاً تنافسياً كبيراً على مجريات السباق.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من البطولة باجتماع فني جمع السائقين مع مدير السباق لمناقشة التعليمات والإجراءات التنظيمية، قبل أن تنطلق التجارب الحرة التي مهدت لبدء المنافسات الرسمية. وأسفرت النتائج عن تألق السائق مصطفى العطاري، الذي نجح في تسجيل أسرع زمن بلغ (53 ثانية و314 جزءًا من الثانية)، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام، فيما حلّ عبدالله قباني ثانياً بزمن (55 ثانية و889 جزءًا من الثانية)، وجاء أحمد بن خنين ثالثاً بزمن (57 ثانية و266 جزءًا من الثانية).
وفي فئة G1، حصل السائق ماجد المزيني على المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(05 ثوانٍ و573 جزءًا من الثانية)، متقدماً على سعيد الغامدي ثانياً، وحازم الحربي ثالثاً. وفي فئة G1 بلس، قدّم زيد المصري أداءً لافتاً توّج من خلاله بالمركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(06 ثوانٍ و379 جزءًا من الثانية)، تلاه البراء حكيم ثانياً، وجاءت السائقة ريم العبود ثالثة. أما في فئة G2، فنجح هشام البديع في إحراز المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(04 ثوانٍ و579 جزءًا من الثانية)، بينما جاء نواف الجبهان ثانياً، وعبدالعزيز الغامدي ثالثاً.
وفي فئة G3، تمكن الوليد بن زكي من حجز المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(03 ثوانٍ و252 جزءًا من الثانية)، يليه عبدالعزيز الفضيلي ثانياً، ثم علي الخضير ثالثاً. وفي فئة G4، حقق عمر الديني المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(554 جزءًا من الثانية)، وجاء خالد المطيري ثانياً، ثم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سلطان ثالثاً. كما حصد محمود عابد المركز الأول في فئة G4 بلس بزمن (59 ثانية و075 جزءًا من الثانية)، متقدماً على سليمان الصهيل ثانياً، ورافع سليم ثالثاً.
وفي فئة G5، حقق عبدالله الخريجي المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(01 ثانية و154 جزءًا من الثانية)، وجاء سلطان حمدي ثانياً، وعبدالمجيد الزهراني ثالثاً. أما في فئة G5 بلس، فحجز سلطان كايلو المركز الأول بزمن (59 ثانية و547 جزءًا من الثانية)، فيما جاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي ثانياً، وتلاه ريان قشقري ثالثاً.
وفي فئة G6، تمكن يزيد الصهيل من تحقيق المركز الأول بزمن (58 ثانية و293 جزءًا من الثانية)، وحلّ أحمد القايدي ثانياً، وأحمد باجنيد ثالثاً. وفي فئة G7، واصل مصطفى العطاري تألقه محققاً المركز الأول بزمن (53 ثانية و314 جزءًا من الثانية)، وجاء عبدالله قباني ثانياً، وأحمد بن خنين ثالثاً.
أما في فئة السيدات، فقد حققت ريم العبود المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(06 ثوانٍ و713 جزءًا من الثانية)، وجاءت مشاعل الهويش ثانية، ثم إيناس عبطيني ثالثة.