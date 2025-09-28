بطولة السعودية تويوتا 2025.. "العطاري" يحسم صدارة الترتيب العام و"قباني" ثانياً و"بن خنين" ثالثاً

وفي فئة G1، حصل السائق ماجد المزيني على المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(05 ثوانٍ و573 جزءًا من الثانية)، متقدماً على سعيد الغامدي ثانياً، وحازم الحربي ثالثاً. وفي فئة G1 بلس، قدّم زيد المصري أداءً لافتاً توّج من خلاله بالمركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(06 ثوانٍ و379 جزءًا من الثانية)، تلاه البراء حكيم ثانياً، وجاءت السائقة ريم العبود ثالثة. أما في فئة G2، فنجح هشام البديع في إحراز المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و(04 ثوانٍ و579 جزءًا من الثانية)، بينما جاء نواف الجبهان ثانياً، وعبدالعزيز الغامدي ثالثاً.