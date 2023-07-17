"النصر" يُقدّم عرضًا رسميًا للتعاقد مع البارغواياني غوستافو غوميز لاعب بالميراس

كشف الصحفي سيزار لويس ميرلو عن تقديم "النصر" عرضًا ضخمًا للتعاقد مع البارغواياني، غوستافو غوميز، لاعب بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الذي يعمل في "tyc sport": إن "النصر" أرسل عرضًا رسميًا لضمّ "غوميز" بعقد ضخم لمدة 3 مواسم، وينتظر الاتفاق مع بالميراس البرازيلي.
وسبق أن ذكر الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن لاعب بالميراس البرازيلي أعطى موافقته الشفوية على الانتقال لصفوف النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي.
يلعب "غوميز" البالغ من العمر 30 عامًا، مع بالميراس منذ 2018، قادمًا من أيه سي ميلان الإيطالي.
وينتهي عقد المدافع البارغوياني في 2026، كما يلعب للمنتخب البارغوياني منذ 2013، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 9 ملايين يورو.