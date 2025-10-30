طار بذهبية الأسياد الأولى في تاريخه بعد فوزه على الكويت.. "الأخضر" بطل آسيا لكرة اليد

أعاد المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب أمجاد "القبضة السعودية" إلى الواجهة بعد 35 عامًا من الغياب، عقب تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، إثر فوزه على منتخب الكويت بنتيجة 29 – 28 في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس الخميس، وسط حضور جماهيري كبير ساند الأخضر طوال اللقاء، في صالة أم الحصم بالمنامة.