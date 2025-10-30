طار بذهبية الأسياد الأولى في تاريخه بعد فوزه على الكويت.. "الأخضر" بطل آسيا لكرة اليد

أعاد المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب أمجاد "القبضة السعودية" إلى الواجهة بعد 35 عامًا من الغياب، عقب تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، إثر فوزه على منتخب الكويت بنتيجة 29 – 28 في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس الخميس، وسط حضور جماهيري كبير ساند الأخضر طوال اللقاء، في صالة أم الحصم بالمنامة.
وتُعد ذهبية الأخضر الشاب الأولى في تاريخه على مستوى دورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها، والثانية في تاريخ كرة اليد السعودية بعد برونزية أسياد بكين 1990، ليرتفع بذلك رصيد السعودية في أسياد البحرين 2025 إلى 21 ميدالية (5 ذهبيات، 4 فضيات، 12 برونزية).
عقب نهاية المباراة، قام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس البعثة الرياضية السعودية المشاركة بالدورة، إلى جانب بدر ذياب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بتتويج المنتخبات الفائزة: السعودية بالمركز الأول، والكويت ثانيًا، والبحرين ثالثًا.
حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية الميدالية الذهبية الثانية له في الدورة، بعد فوزه بلقب لعبة Rocket League للفرق اليوم الخميس.
وجاء الإنجاز السعودي عبر اللاعبين صالح باخشوين، هشام القاضي، ويزيد باخشوين، الذين تغلبوا على منتخب عُمان في نصف النهائي بنتيجة 3–0، قبل أن يكرروا النتيجة نفسها في النهائي أمام منتخب الأردن.
سجّل وليد المولد، لاعب المنتخب السعودي للمصارعة الشاطئية، اسمه كأول لاعب سعودي يحقق ميدالية آسيوية في رياضة المصارعة الشاطئية، بعد فوزه ببرونزية وزن 90 كجم بتغلبه على لاعب منتخب فيتنام في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.