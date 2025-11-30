كلاسيكو ناري بين الهلال والأهلي.. والخلود يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2025-2026 عن مواجهتين مثيرتين، أبرزها كلاسيكو مرتقب يجمع الهلال بالأهلي، فيما يستضيف الخلود فريق الاتحاد في مواجهة تاريخية.
وجرت مراسم القرعة اليوم (الأحد) في استوديوهات "ثمانية"، الناقل الحصري للبطولة، وسط نظام قرعة مفتوح دون تصنيف للفرق.
وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى هذا الدور، وهي: الهلال، الأهلي، الاتحاد، والخلود، الذي يسجّل ظهوره الأول في نصف النهائي بعد فوزه على الخليج. أما الأهلي، فتأهل على حساب القادسية بركلات الترجيح، فيما تخطى الهلال نظيره الفتح، ونجح الاتحاد في إقصاء الشباب.
وجاءت نتائج قرعة نصف النهائي على النحو التالي:
الهلال × الأهلي
الخلود × الاتحاد
وتُعد هذه المرحلة من البطولة خطوة حاسمة في سباق "أغلى الكؤوس"، وسط ترقّب جماهيري كبير لما ستسفر عنه مواجهات نصف النهائي.