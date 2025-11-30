كلاسيكو ناري بين الهلال والأهلي.. والخلود يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

وكانت أربعة أندية قد تأهلت إلى هذا الدور، وهي: الهلال، الأهلي، الاتحاد، والخلود، الذي يسجّل ظهوره الأول في نصف النهائي بعد فوزه على الخليج. أما الأهلي، فتأهل على حساب القادسية بركلات الترجيح، فيما تخطى الهلال نظيره الفتح، ونجح الاتحاد في إقصاء الشباب.