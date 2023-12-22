لاعب الهلال "سافيتش" يسجل أول هاتريك في مسيرته بالقدم اليسرى واليمنى وثلاثية الرأس

سجل محترف الهلال "سافيتش"، أول ثلاثية في مسيرته، حيث ساعدت ثلاثيته "المثالية" من أهداف القدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس، فريقه الذي فاز على أبها 7-0 ، أمس الخميس، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم الهلال متصدر الدوري، بواسطة الصربي البالغ من العمر 28 عامًا بعد 18 دقيقة بقدمه اليسرى، وفعل الشيء نفسه مع يمينه في الشوط الثاني لـ 4-0 ، قبل أن يكمل التسجيل برأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحسب تقرير موقع دوري روشن السعودي للمحترفين، قال "سافيتش": "إنها أول ثلاثية في مسيرتي! بالنسبة لي، إنه شيء لا يصدق، إن شاء الله، سيكون هناك المزيد من "الهاتريك"، ثلاثة أهداف وفوز كبير، كان يومًا مثاليًا".
وجاءت أهداف الهلال الأخرى في الفوز على أرضه بملعب الأمير فيصل بن فهد مساء أمس الخميس من ركلة جزاء لـ"ميتروفيتش" وسالم الدوسري، ومحمد كنو، وركلة حرة رائعة من روبن نيفيز.
ويوسع فوز الهلال صدارته في الترتيب إلى 13 نقطة، على الرغم من أن النصر صاحب المركز الثاني لديه مباراتان لم يلعبهما، ويلعب الهلال الذي لم يخسر هذا الموسم، مباراته الأخيرة قبل توقف الدوري السعودي حتى فبراير المقبل أمام الفيحاء يوم الجمعة المقبل.
وقال "سافيتش"، المنضم في الصيف من لاتسيو: "نتحدث دائمًا عن الفوز والحفاظ على نظافة شباكنا، لدينا مباراة أخرى قبل فترة التوقف، نأمل أن ننهي الموسم بشكل جيد في الجزء الأول من الموسم، ربما في بعض المباريات نفوز فقط 1-0 أو 2-0 لكن المدرب يريد كرة قدم هجومية، ونحاول أن نفعل ما يريده لنا".
وأعرب "خيسوس"، مدرب الهلال عن سعادته بميلينكوفيتش سافيتش، وقال: "هنأناه على أول ثلاثية في مسيرته. أي مدرب يرغب في الحصول على لاعب مثل ميلينكوفيتش سافيتش. يمكنه اللعب في مراكز مختلفة - إذا كنت تريده كمهاجم ثانٍ، أو إذا كنت تريده مرة أخرى كلاعب خط وسط متقدم. إنه لاعب جيد جدًا وذكي، ولديه جوانب فنية رائعة. إنه جيد جدًا في الجوانب الجماعية للفريق أيضًا. نحن سعداء من أجله لأنه سجل ثلاثيته".