لاعب الهلال "سافيتش" يسجل أول هاتريك في مسيرته بالقدم اليسرى واليمنى وثلاثية الرأس

وقال "سافيتش"، المنضم في الصيف من لاتسيو: "نتحدث دائمًا عن الفوز والحفاظ على نظافة شباكنا، لدينا مباراة أخرى قبل فترة التوقف، نأمل أن ننهي الموسم بشكل جيد في الجزء الأول من الموسم، ربما في بعض المباريات نفوز فقط 1-0 أو 2-0 لكن المدرب يريد كرة قدم هجومية، ونحاول أن نفعل ما يريده لنا".