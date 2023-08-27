"مانشيني" يصل غدًا للرياض.. تمهيدًا لتقديمه مدرّبًا للمنتخب السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن الإيطالي "روبرتو مانشيني" سيصل إلى العاصمة الرياض غدًا الاثنين، على متن طائرة خاصة؛ تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.