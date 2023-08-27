"مانشيني" يصل غدًا للرياض.. تمهيدًا لتقديمه مدرّبًا للمنتخب السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن الإيطالي "روبرتو مانشيني" سيصل إلى العاصمة الرياض غدًا الاثنين، على متن طائرة خاصة؛ تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا" الإيطالية: فإن المؤتمر سيعقد في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، في أحد فنادق العاصمة السعودية، وأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل هو من سيقوم بتقديم المدرب.
وذكرت صحيفة الرياضية أن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم سيتقدّم مستقبلِي المدرّب الإيطالي الشهير في صالة الطيران الخاص، على أن يقود مدير الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي سابقًا تدريبات الأخضر ابتداءً من معسكره في أيام الفيفا الشهر المقبل.