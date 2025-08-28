مدرب الهلال "إنزاغي" قبل مواجهة "الرياض": أثق في قدرة اللاعبين على تقديم انطلاقة قوية

أكد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الإيطالي سيموني إنزاغي، أن فريقه أكمل جاهزيته لمواجهة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، غدًا الجمعة، مشددًا على أن الغيابات لن تؤثر على تركيز "الزعيم" في بداية مشواره.