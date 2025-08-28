مدرب الهلال "إنزاغي" قبل مواجهة "الرياض": أثق في قدرة اللاعبين على تقديم انطلاقة قوية

أكد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الإيطالي سيموني إنزاغي، أن فريقه أكمل جاهزيته لمواجهة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، غدًا الجمعة، مشددًا على أن الغيابات لن تؤثر على تركيز "الزعيم" في بداية مشواره.
وقال "إنزاغي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: "بعد المشاركة في كأس العالم للأندية، منحنا اللاعبين فترة راحة مناسبة، ثم أقمنا معسكرًا تحضيريًا مثاليًا وحقق أهدافه".
وأشار مدرب الهلال إلى غياب الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز عن مواجهة الرياض، بسبب إيقاف إداري يعود لآخر مباراة خاضها مع فريقه السابق، إلى جانب غياب ليوناردو الذي لن يكون متاحًا في الدوري، وميتروفيتش الذي لم تكتمل جاهزيته.
ورغم ذلك، أبدى "إنزاغي" ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم انطلاقة قوية في بداية الموسم.