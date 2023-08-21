محمد نور: محمد صلاح اقترب من التوقيع للاتحاد

ويرتبط صلاح (31 عامًا)، بعقد مع ليفربول يمتد حتى 30 يونيو 2025، ولكن تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق، أن نادي الاتحاد، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، يتفاوض على ضم صلاح من ليفربول هذا الصيف، وأن العقبة الوحيدة هي موافقة مدرب "الريدز" يورغن كلوب.