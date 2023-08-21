محمد نور: محمد صلاح اقترب من التوقيع للاتحاد

زفّ نجم الاتحاد السابق، محمد نور، بشرى لجماهير العميد، حيث أكد أن الاتحاد اقترب كثيرًا من الظفر بخدمات لاعب ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، وبنسبة 75%.
جاء تصريح الدولي السابق، محمد نور، من خلال برنامج "دورينا غير"، الذي يبث عبر القناة السعودية، مساء أمس الأحد.
ويرتبط صلاح (31 عامًا)، بعقد مع ليفربول يمتد حتى 30 يونيو 2025، ولكن تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق، أن نادي الاتحاد، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، يتفاوض على ضم صلاح من ليفربول هذا الصيف، وأن العقبة الوحيدة هي موافقة مدرب "الريدز" يورغن كلوب.